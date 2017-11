Calciomercato Juventus: Asamoah, idea rinnovo

TORINO - Dal trasferimento al Galatasaray sfiorato a fine agosto a un possibile rinnovo con la Juventus: nel quartier generale bianconero sono giorni di valutazione su Kwadwo Asamoah. Il 28enne jolly ghanese, alternativa di Alex Sandro sulla fascia sinistra, è stato protagonista di un ottimo inizio di stagione (5 presenze) e in casa “Juve” si sta ragionando sulla possibilità di prolungargli il contratto che scadrà il prossimo giugno, quando l’ex Udinese sarebbe libero di trasferirsi a parametro zero. I campioni d’Italia stanno valutando e lo stesso sta facendo il giocatore, a cui ovviamente non mancano le offerte. In estate lo voleva il Galatasaray, ma un Asamoah a parametro zero potrebbe intrigare club anche più ricchi e blasonati dei turchi. Più delineato il futuro di Lichtsteiner, che invece saluterà da svincolato.

