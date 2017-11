Rummenigge sicuro: «La Juventus riscatterà Douglas Costa». Ecco le cifre...

TORINO - Dopo le fisiologiche difficoltà di adattamento a un nuovo calcio e a un nuovo Paese, Douglas Costa si sta pian piano ritagliando un ruolo importante nella Juventus. L'obiettivo del 27enne esterno brasiliano è quello di convincere a suon di prestazioni i campioni d'Italia a riscattarlo dal Bayern Monaco, da dove è arrivato la scorsa estate «a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2018 - come si leggeva sul comunicato pubblicato dai bianconeri al momento dell'annuncio - con un contratto che prevede in corrispettivo di 6 milioni di euro da versare entro sette giorni dal tesseramento e il diritto di opzione (da esercitare entro il 30 giugno 2018) per l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore per un corrispettivo di 40 milioni di euro pagabili in due esercizi. Al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, potrà maturare a favore del Bayern un corrispettivo aggiuntivo di un milione». Un riscatto dunque non obbligatorio ma annunciato con largo anticipo proprio questa sera da Karl-Heinz Rummenigge, boss del club bavarese, durante l'assemblea generale della società. Il trasferimento del calciatore che i tedeschi presero dallo Shakhtar Donetsk nel 2015 - secondo quanto affermato dall'amministratore delegato del Bayern - sarà perfezionato la prossima estate per una somma di 46 milioni di euro.

