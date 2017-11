Calciomercato Juventus, Alex Sandro sponsorizza Gelson

TORINO - Non che Alex Sandro si metta nei panni di Beppe Marotta e Fabio Paratici («Se un giocatore sia o meno da Juventus bisogna chiederlo ai dirigenti...»), tuttavia un mezzo consiglio lo dà. E, nello specifico, non si tira indietro quando - in una intervista a O Jogo, gli viene chiesto un giudizio sullo Sporting: «Se la stanno giocando con noi e sono una buona squadra. Il loro miglior giocatore? Sicuramente Gelson Martins. Ormai da un anno ad alti livelli e ha grandissime qualità». Non a caso è nel mirino della Juve.

