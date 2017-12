Calciomercato Juventus, dalla Spagna: «I due desideri per la prossima stagione»

TORINO - La Juventus sa bene che per continuare a lottare per tutti gli obiettivi deve provare a garantirsi i migliori nomi in circolazione. Qualità, quantità e freschezza: sono queste le caratteristiche che la dirigenza bianconera sta cercando. E oltre ai soliti Emre Can e Goretzka, il portale spagnolo Fichajes mette in risalto due nomi che fanno gola ai campioni d’Italia: uno è Fabinho del Monaco, l’altro Milinkovic-Savic della Lazio. Il jolly brasiliano è stato molto vicino a cambiare club già la scorsa estate e ha una valutazione che si aggira sui 50 milioni di euro (il valore del cartellino potrebbe abbassarsi visti gli ultimi rendimenti) mentre per il centrocampista della Lazio si partirà da una base di 40 milioni. Il presidente Lotito non è disposto a scendere al di sotto di questa cifra per il suo gioiellino, che in questa stagione sta letteralmente incantando in Serie A e in Europa League.