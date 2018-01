Rafael rinnova con il Cagliari fino al 2019

Arrivato in Sardegna nel 2016, per lui finora trentadue presenze twitta

CAGLIARI - Rafael e Cagliari ancora insieme: il portiere brasiliano, reduce dalla ottima prestazione di Bergamo, ha rinnovato il contratto con la società rossoblù fino al 2019. Era arrivato in Sardegna nel 2016 e la sua avventura nell'isola sembrava destinata a durare solo pochi mesi. E invece l'ex Verona è ancora qui: chioccia quando serve e affidabile e pronto quando viene chiamato tra i pali. Con la maglia del Cagliari ha totalizzato tra coppa e campionato trentadue presenze. La scorsa stagione si è anche tolto la soddisfazione di parare tre rigori. "Desideravo tanto questo rinnovo è un enorme piacere per me giocare con il Cagliari una squadra cui mi sento particolarmente legato - queste le parole del giocatore riportate dal sito della società - dal primo giorno qui mi sono sentito come a casa. Ringrazio il club e tutti i nostri tifosi".