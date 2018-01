Calciomercato Bari, ufficiale Balkovec: «Inizia una grande sfida»

BARI - Il nuovo acquisto del Bari si chiama Jure Balkovec. Il terzino sinistro sloveno, classe 1994, si trasferisce in Puglia a titolo definitivo, come comunicato dall' NK Domzale, club con cui ha collezionato 117 partite ufficiali e 13 gol. "Sono molto felice - ha dichiarato il giocatore - volevo fare un passo avanti nella mia carriera. Non vedo l'ora di affrontare la sfida che è davanti a me e sono sicuro che questo sarà il giusto passo nel mio percorso calcistico. Domžale per me è come una famiglia e non sarà facile lasciarla".