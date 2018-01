Roma, Leandro Castan a un passo dal Cagliari

Il difensore brasiliano pronto a volare in Sardegna in prestito secco fino al termine della stagione twitta

ROMA - Leandro Castan è a un passo dal Cagliari. Il difensore brasiliano, ai margini nella Roma di Di Francesco andrà in Sardegna in prestito secco fino al termine della stagione. Manca ancora l'ufficialità ma sembra ormai che l'ex difensore del Torino, tornato alla Roma, sarà il nuovo rinforzo in difesa della squadra di Lopez. Battuta la concorrenza del Genoa. Il giocatore è atteso già domani per le visite mediche di rito.

Tutto sul calciomercato