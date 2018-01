Calciomercato, incontro Juventus-Bologna per Orsolini

TORINO - Giornata di incontri per Paratici che ha ascoltato con attenzione Bigon e le idee del Bologna attorno a Riccardo Orsolini. Il giocatore, attualmente in prestito all'Atalanta, piace moltissimo a Donadoni che lo vorrebbe in squadra anche con la conferma di Verdi. Il direttore sportivo della Juventus vuole il meglio per il ragazzo che però l'Atalanta non vuole lasciare partire. L'esterno classe '97 è dunque al centro del mercato che non è però fermo soltanto sulla strada tra Torino e Bologna. La Juventus ha infatti parlato con il Cagliari di Barella e Han, argomenti caldi in questi giorni di calciomercato.