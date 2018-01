Calciomercato Bologna, girato Falco al Pescara

BOLOGNA - La carriera di Filippo Falco riparte dal Pescara di Zeman. Il centrocampista offensivo è arrivato in Abruzzo dal Bologna, club proprietario del cartellino. L'affare è stato chiuso con la formula del prestito con diritto di riscatto. Falco resta dunque in B dopo la parentesi al Perugia. Ecco la nota: "La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acqusito il diritto alle prestazioni sportive del giocatore Filippo Falco dal Bologna FC 1909 a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2018 con opzione per il riscatto".

