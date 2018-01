L'amministratore delegato bianconero sulla battuta di Sarri su Politano: «Il Sassuolo è una società solida, credo di interpretare le loro volontà se non lo hanno ceduto non hanno necessità di farlo» twitta

TORINO - A pochi minuti dalla sfida tra Juventus e Genoa, l'amministratore delegato bianconero, Giuseppe Marotta, risponde alla battuta di Sarri su Politano: «La risposta è la stessa. Il Sassuolo - aggiunge ai microfoni di Premium Sport - è una società solida, credo di interpretare le loro volontà se non lo hanno ceduto non hanno necessità di farlo. Non c’entro niente, quello che ha detto Sarri è inutile».

