Calciomercato Lazio, per Milinkovic-Savic già fissato il prezzo: 80-100 milioni

ROMA - Fenomeno a tutto campo, una valutazione che sta schizzando alle stelle. Piedi per terra (e certi gol solo in acrobazia), perché quando si parla del “Sergente“, la prima cosa che viene in mente è la testa. Milinkovic-Savic è ormai una certezza, la più vivida e in prospettiva fruttuosa che poteva regalare questa fortezza che è la Lazio di Inzaghi. Ormai sempre più terza forza del campionato dopo la cinquina rifilata al Chievo e il pareggio harakiri tra Roma e Inter. Domani, contro l’Udinese nel recupero, ci sarà la possibilità di allungare il passo sui nerazzurri ma intanto i tifosi biancocelesti si godono la prima doppietta del loro idolo serbo all’Olimpico: tiro di destro da fuori area e mezza rovesciata che contengono in due gesti l’essenza di un giocatore unico nel suo genere in Europa. Tutto corredato da numeri che a 23 anni fanno di Sergej già un punto fermo e l’oggetto del desiderio di mezzo mondo: 100 partite con la Lazio, 19 gol fatti e 13 assist. Quello che lo stesso ds biancoceleste, Igli Tare, aveva definito come il suo miglior colpo, strappato al Genk (e alla Fiorentina che era riuscita a portarlo al Franchi, seppur per pochissime ore) a 10 milioni di euro.

[...]

Prima del Mondiale però Lotito non ne vuole sapere, fermo sulla sua posizione: per meno di 80-100 milioni non se ne parla.

