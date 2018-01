Gasperini: «Allenare la Juventus? Sto bene all'Atalanta»

BERGAMO - «Io in alla Juventus? Sono molto felice qui a Bergamo dove godo di una considerazione incredibile». Cosi' Gian Piero Gasperini ai microfoni di "Radio Anch'io Sport" su RadioUno: «Sono molto felice della mia situazione a Bergamo, ho dei ritorni meravigliosi, ho una considerazione incredibile per come vivo qui e non sono alla ricerca di situazioni diverse. Io a Bergamo sto veramente bene e la mia intenzione e' di dare sempre qualcosina in piu', l'Atalanta ha gia' la struttura per pensare in grande».

Il capito Var e i dubbi di Gasperini

"Ieri e' stata una giornata sfortunata ma il Var e' sempre quello, le immagini non sbagliano, poi ci sono le interpretazioni e in queste ultime settimane c'e' stato qualche episodio che ha creato delle polemiche. C'e' bisogno di recuperare delle certezze nell'interpretazione". E' il pensiero di Gian Piero Gasperini: "Vorrei che gli arbitri parlassero o che i loro rappresentanti migliori spiegassero le cose - continua - E' una sperimentazione che ha molte cose positive ma ci sono state interpretazioni strane. Se Donadoni e Costacurta, che sono persone corrette, hanno dei dubbi, allora c'e' qualcosa di non chiaro e cosi' si rischia di perdere credibilita'. Se anche rivedendo le immagini ci sono interpretazioni cosi' diverse, significa che abbiamo fatto confusione". Secondo Gasperini, insomma, si puo' e si deve fare meglio: "il fuorigioco c'e' o non c'e' e su questo la tecnologia e' imperfetta, sul fallo di mano c'e' veramente confusione". (In collaborazione con Italpress)