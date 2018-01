Calciomercato, Han vede Juve. Ma l’intesa non c’è ancora

TORINO - Nuovo contatto Juve-Cagliari per Kwang-Song Han. I due club, a margine delle elezioni federali di ieri, si sono aggiornati nuovamente. La fumata bianca non c’è ancora e a questo punto non è detto che arrivi. Le due dirigenze si risentiranno oggi. I campioni d’Italia, in cambio del talento 19enne di Pyongyang, sono pronti ad aggiungere al sacrificio Alberto Cerri (pure lui attualmente a Perugia a tempo determinato) alcuni prestiti. Da quello di Emil Audero per la stagione 2018-19 (il portiere fino a giugno resterà al Venezia) a quello del 17enne Fabrizio Caligara - centrocampista che Allegri ha fatto esordire al Camp Nou - fino allo stesso Han. Già, la punta asiatica potrebbe diventare di proprietà della Juventus restando però un anno e mezzo in prestito ai rossoblù. Accanto a questa ipotesi si sta facendo largo anche un altro scenario: rinviare il discorso all’estate, con Han che però potrebbe comunque giocare la seconda parte di stagione in serie A col Cagliari.

CARRERA: «EMRE CAN E' UN TOP PLAYER»

