Calciomercato Juventus, avanti tutta con Emre Can

TORINO - La fiducia cresce di giorno in giorno. Il pericolo di subire un sorpasso all’ultima curva, da parte di rivali in grado di piazzare accelerate sottoforma di contratti improponibili per la Juventus, rimane, ma è sempre più remoto. Il fatto che Beppe Marotta parli sempre più apertamente e con sempre maggiore convinzione di Emre Can indica che le concorrenti, a cominciare dallo stesso Liverpool con cui il tedesco è sotto contratto fino al 30 giugno, sono sempre più lontane. E che l’amministratore delegato bianconero e il ds Fabio Paratici sono vicini a coronare un inseguimento iniziato in estate, quando solo il no del Liverpool all’offerta da 35 milioni impedì alla Juventus di ingaggiare il mediano, da parte sua già allora disposto a trasferirsi a Torino. (...)

«Contatti ben avviati con Emre Can»

BUONE SENSAZIONI - La dichiarazione così esplicita e decisa di Marotta, di solito, indica la convinzione che quegli sforzi non saranno vani: la Juventus e Emre Can sono davvero sempre più vicini. Ciò non significa, però, che quando Marotta avvisa di non considerare l’obiettivo come già centrato sia soltanto scaramantico. Il caso Witsel insegna: finché i contratti non sono depositati in Lega, sul mercato non ci sono certezze.

