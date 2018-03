Calciomercato Milan, Willian è un obiettivo

LONDRA (INGHILTERRA) - E' uno dei giocatori piu' in forma del Chelsea e di tutta Europa e naturalmente e' finito sulle pagine dei giornali e nelle quote dei bookmaker britannici come possibile "partente". Si tratta dell'ala-attaccante del Chelsea Willian. Il brasiliano, secondo quanto riporta dailystar.com, potrebbe finire in estate sul mercato, in uscita da Stamford Bridge. Sulle sue tracce il Manchester United, favorito nella corsa a Willian secondo gli allibratori inglesi. Subito a ruota, a sorpresa, e' spuntato il Milan, alla ricerca di una altro esterno da inserire nella rosa a disposizione di Gattuso. (In collaborazione con Italpress)