Calciomercato Juventus, a sinistra scatta Hector

TORINO - Emre Can non è l'unico tedesco nel mirino della Juventus: dalla Germania rispunta il nome di Jonas Hector, che del centrocampista del Liverpool è stato compagno nel trionfo della scorsa estate in Confederations Cup in Russia. Hector, 27 anni, è un terzino sinistro e gioca nel Colonia, ultima in classifica in Bundesliga. I dirigenti bianconeri seguono il ragazzo da oltre un anno e da qualche tempo hanno riscaldato la pista in vista del prossimo giugno. Hector non è un fenomeno alla Marcelo, però è un profilo di livello internazionale (35 presenze e 3 gol con la Nazionale) dotato di buona tecnica, ottima corsa ed eccellente affidabilità. La Juventus lo seguiva prima dell'infortunio di fine 2017 e ha ripreso a farlo con l'inizio del nuovo anno solare. Il giocatore nei prossimi mesi è destinato a provare una nuova esperienza, a maggior ragione in caso di retrocessione del Colonia. In quel caso aumenterebbe la concorrenza (vigili anche Bayern Monaco e Borussia Dortmund), ma stando a quanto filtra da fonti tedesche crescerebbe pure la possibilità di ingaggiare Hector con una formula più vantaggiosa: tipo un prestito con diritto di riscatto legato al raggiungimento di certi obiettivi.

