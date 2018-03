In Francia sicuri: «Alex Sandro vuole raggiungere Neymar al Psg»

TORINO - Dopo Dani Alves il Psg guarda ancora verso Torino per rinforzare le proprie fasce e far sentire coccolata la sua stella Neymar. Ma se l'esperto laterale destro ha fatto un po’ tutto da solo, ottenendo la rescissione con la Juventus prima di traslocare all’ombra della Tour Eiffel, il ricco club francese dovrà trattare con i campioni d’Italia per portarsi via Alex Sandro. Nei piani dei parigini infatti, secondo la stampa francese è proprio il 27 enne brasiliano la pedina considerata ideale per sostituire Layvin Kurzawa, 25enne terzino sinistro francese che non si è dimostrato all’altezza della situazione. «Il giocatore vuole venire a Parigi – ha scritto la giornalista Isabela Pagliari su ‘Paristeam’ - ma il Psg dovrà prima cedere dei calciatori per il ‘Fair Play’ finanziario». Ma cosa c’entra Neymar? «Parliamo di un calciatore che è in relazione con lui – ha aggiunto Pagliari - deve esserci complicità tra i due». Un po’ quello che successe appunto con Dani Alves che però, “emigrato” in Francia per vincere la Champions League, è già stato eliminato agli ottavi dal Real prossimo avversario della Juventus e ha oltretutto perso quella sua tipica allegria e la felicità nel giocare a calcio.

