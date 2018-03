Calciomercato Inter, Ausilio: «Bernard? Ero all'Olimpico ma non per lui»

GENOVA - «Ferrero ha detto che abbiamo chiesto Torreira? Il presidente è una persona con cui c'è un rapporto di grande stima e di amicizia tra le due società ma abbiamo già dato alla Sampdoria. Ci si deve accontentare ogni tanto. Per il presidente c'è un feeling particolare, fatto di amicizia e di stima perché sta facendo benissimo». Ausilio ha parlato ai microfoni di Mediaset qualche minuto prima di Sampdoria-Inter. E ha parlato di calciomercato: «All'Olimpico per vedere Bernard dello Shakhtar? Ero all'Olimpico l'altra sera ma ero lì a vedere una bella gara di Champions e sono contento che la Roma si sia qualificata. Tifiamo per le italiane ma non c'era nessun interesse di mercato dietro la mia presenza allo stadio. Ci sono troppi svincolati in giro, Bernard è un ottimo giocatore ma noi ne abbiamo di altrettanti. Dobbiamo migliorare ma non possiamo perdere di vista il valore dei nostri giocatori: stiamo parlando con il mister e ci faremo trovare pronti». Infine: «Firma vicina per De Vrij? Non parlo degli altri giocatori, ci sono delle opportunità del mercato e tra queste cercheremo di cogliere le migliori occasioni. L'Inter dietro ha Miranda e Skriniar e prima di rinunciare ai nostri bisogna pensarci molto bene. De Vrij è un ottimo giocatore ma da qui a dire che è un giocatore dell'Inter ne ne passa».