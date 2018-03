Psg, Pastore: «Il mio ciclo sta finendo». Poi smentisce

L'ex centrocampista del Palermo: «Ho ancora un anno di contratto ma non so come andrà a finire». Il tweet qualche ora dopo che chiarisce twitta

FRANCIA - "Il mio ciclo sta arrivando alla fine. Ho ancora un anno di contratto e non so come andrà a finire". Così Javier Pastore alla radio spagnola Onda Cero torna a parlare del suo futuro dopo che a gennaio è stato inutilmente inseguito dall'Inter. "Ora però sono concentrato al massimo sul finale di questa stagione per vincere ogni possibile trofeo", ha aggiunto l'ex trequartista del Palermo ora al Psg. Interrogato sul futuro del brasiliano Neymar, Pastore è convinto che resterà ancora al Psg: "L'infortunio è stato un duro colpo, ma tornerà al massimo. Non penso che andrà via"

Tramite il proprio profilo Twitter l'argentino ha poi in parte corretto il tiro sottolineando che "si è trattato di un errore senza volerlo - ha scritto il 'Flaco' - Nell'audio (perché si trattava di un'intervista telefonica) è molto chiaro che io dico il contrario. Un abbraccio a tutti quelli che vivono di cose negative"