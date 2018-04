Juventus, Caldara senza paura: «Porto l'Atalanta in Europa e arrivo»

TORINO - Il 3-0 incassato in casa dal Real Madrid nell'andata dei quarti di Champions League ha lasciato l'amaro in bocca in casa Juventus, dove in estate potrebbe esserci la rivoluzione. Diversi bianconeri potrebbero partire e altri calciatori sono destinati ad arrivare, alcuni dei quali sono certi del loro approdo a Torino in virtù di accordi già chiusi. Uno di questi è Mattia Caldara, difensore già bloccato ma lasciato per un'altra stagione in prestito all'Atalanta. Una bella responsabilità per il 23enne centrale-goleador (10 gol e 2 assist in 49 presenze in Serie A): «La Juventus? Spero di esserne all'altezza - ha detto Caldara - ma ho ancora un mese e mezzo da spendere all'Atalanta ed è il più importante, perché raggiungere un'altra volta l'Europa League sarebbe la ciliegina sulla torta». Il difensore nega di pensare alla ricostruzione bianconera di cui farà parte anche il compagno Leonardo Spinazzola: «Meritiamo l'obiettivo della seconda qualificazione per quanto fatto durante l'arco della stagione, lo vogliamo fortemente - ha rimarcato a margine di un incontro coi ragazzi organizzato dal Csi di Bergamo presso l'oratorio di Boccaleone -. Non sarà facile perché martedì perdendo con la Sampdoria l'abbiamo rimessa in gioco invece di tagliarla fuori, in più la Fiorentina è tornata in auge e non possiamo più perdere punti per strada a cominciare da sabato con la Spal che lotta per salvarsi».

Le notizie di calciomercato

Juventus, sarà rifondazione: ecco la lista di Marotta