Calciomercato, Morata sogna la Juventus: è un’ipotesi di Marotta

TORINO - Non c’è niente da fare, resta in ombra la prima stagione nel Chelsea di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo per un quarto d’ora aveva creduto di averla scacciata il 1° aprile, quando aveva segnato il suo primo gol in Premier del 2018 sbloccando il derby contro il Tottenham, invece la sensazione si era rivelata il classico scherzo di quella data.

(…)

FEELING MAI SPEZZATO - L’idea di tornare in bianconero, dopo che in estate era stato il Milan a provare a riportarlo in Serie A, dando mandato ufficiale di trattare all’agente Beppe Bozzo, tenta Morata. E anche la Juventus lo tiene d’occhio, fermo restando che il primo obiettivo per l’attacco è Anthony Martial del Manchester United, che ha un contratto in scadenza tra 12 mesi ed è in rotta con José Mourinho, fattori che rendono molto più semplice trattare. Il prossimo allenatore del Chelsea è ancora un punto interrogativo e la sua identità potrebbe essere decisiva sulla possibilità di arrivare a Morata, che ha un contratto fino al 2022. Non insormontabili, anche se alti, gli ostacoli economici: il costo del cartellino, pagato dal Chelsea 80 milioni, e l’ingaggio di 9 milioni a stagione.

