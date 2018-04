Darmian strizza l’occhio alla Juventus: «L’interesse fa piacere»

TORINO - «L’Italia sicuramente manca ma ora vediamo di finire la stagione nel migliore dei modi, poi faremo le valutazioni necessarie. L’interessamento della Juventus? Fa solo che piacere. È un grande club ma ho in mente i miei obiettivi e farò le valutazioni necessarie a tempo debito». Il club bianconero vuole Matteo Darmian e Matteo Darmian si avvicina al club bianconero. Il terzino del Manchester United ha parlato ai microfoni di Sky Sport: «A livello personale sto vivendo una stagione che dal punto di vista caratteriale mi sta rafforzando. Non sempre si può giocare – ha continuato l’ex granata -, in questo sport ci sono tantissime variabili. Ci sono le scelte degli allenatori e io le ho sempre rispettate. Ho anche lavorato molto e spero che in futuro i miei sacrifici vengano ripagati».

