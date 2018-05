Calciomercato, Napoli su Ancelotti: De Laurentiis progetta il futuro

NAPOLI - Dopo Emery, Fonseca, Conte ed il ritorno di Benitez, ieri è emersa un’indiscrezione-bomba: Carlo Ancelotti. Ha allenato e vinto con Real Madrid, Psg, Chelsea e Bayern Monaco, tre giorni fa ha detto di no alla Figc che gli proponeva (attraverso Costacurta) per 4 anni la panchina dell’Italia, ma lui ha risposto di preferire una squadra di club. E De Laurentiis ha già lanciato l’offensiva tramite persone di fiducia, anche perché (tranne l’Arsenal che sta contendendo Luis Enrique al Chelsea) non ci sono panchine prestigiose senza guida tecnica. Il Napoli è l’unica grande squadra che disputerà la Champions e che potrebbe ritrovarsi senza allenatore: quella azzurra potrebbe rappresentare per Carletto una pista percorribile, una nuova motivazione nella sua carriera, puntando a vincere con un club del sud Italia. Ancelotti se la sente di vivere questa sfida? Tornare in Italia per provare a conquistare nuovamente lo scudetto, dopo aver trionfato una sola volta, con il Milan nel 2003-2004, rappresenterebbe uno stimolo non da poco. Sarebbe un gran colpo per il Napoli e per De Laurentiis che avrebbe, dopo l’addio di Benitez, un allenatore in grado di attrarre nuovamente i grandi nomi.

Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna di Tuttosport

Il Napoli crolla a Firenze: i tifosi della Juventus si scatenano sul web