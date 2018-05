«Calciomercato, Alex Sandro è il primo obiettivo di Mourinho»

Per la stampa britannica il terzino della Juventus ha ribaltato ogni gerarchia. Il Manchester United lo vuole come rinforzo per la corsa di sinistra: nella trattativa potrebbe entrare anche Darmian twitta

TORINO - Non solo Chelsea, c'è anche il Manchester United di José Mourinho su Alex Sandro. Non è una novità l'interessamento dei Red Devils per l’esterno della Juventus, ma adesso, secondo il Manchester Evening News, lo Special One ha rotto gli indugi e ha messo il brasiliano in cima alla lista dei suoi desideri. A rendere meno complicata la trattativa, secondo la stampa britannica, il possibile ritorno in Italia di Matteo Darmian, terzino dello United che piace alla Juve e che potrebbe entrare nell'affare con un conguaglio economico a favore del club italiano.

in collaborazione con Italpress

