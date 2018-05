L'azionista di minoranza della Roma in trattativa con il Saint-Etienne

Il fondo di investimento statunitense PEAK6 è «in trattative esclusive» con i proprietari del club francese per acquistare le quote della società che milita in Ligue 1 twitta

LIONE (FRANCIA) - Il fondo di investimento statunitense PEAK6, già azionista di minoranza della Roma, è "in trattative esclusive" con i proprietari dell'AS Saint-Etienne per acquistare le quote del club che milita in Ligue 1. "Il completamento dell'operazione rimane soggetto alla consultazione con il consiglio di amministrazione e alla messa a punto della documentazione legale", si legge in una dichiarazione congiunta di PEAK6 e dello stesso Saint-Etienne. Se l'operazione andrà in porto, il club francese fondato nel 1933 e il più titolaro in Francia con dieci titoli nazionali vinti (nelle sue file ha militato anche Michel Platini, ndr), sarà il secondo club del campionato francese a passare sotto la bandiera americana dopo l'Olympique Marsiglia.

PEAK6 Investments L.P. annonce être entré en discussions exclusives avec Bernard Caïazzo et Roland Romeyer en vue de l’acquisition de l'#ASSE https://t.co/5Nq34XmW7p — AS Saint-Etienne (@ASSEofficiel) 15 maggio 2018

Il fondo di investimento prevede di nominare a capo del club Jérôme de Bontin imprenditore franco-americano, che in precedenza era stato dirigente e presidente dell'AS Monaco, nonché direttore generale dei New York Red Bulls nella Major League Soccer americana. PEAK6, con sede a Chicago, oltre ad essere azionista di minoranza della Roma, è proprietario di quote anche del Bournemouth in Inghilterra ed è azionista di maggioranza del club irlandese Dundalk FC. Al momento non si conosce l'entità dell'investimento per l'acquisto delle quote del Saint-Etienne dalle mani dei due azionisti di riferimento Bernard Caiazzo e Roland Romeyer.