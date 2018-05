Dall'Inghilterra: Pochettino in pole per la panchina del Chelsea

LONDRA - Mauricio Pochettino e non Maurizio Sarri, è l'obiettivo numero 1 del Chelsea per il ruolo di allenatore in vista della prossima stagione. Al capolinea l'avventura di Antonio Conte, secondo il Sun, il patron dei Blues Roman Abramovich avrebbe individuato nel tecnico argentino l'uomo giusto per rilanciare il club londinese dopo una stagione deludente conclusa con la quasi certa esclusione dalla prossima Champions League. Una decisione verrà presa dopo la finale di FA Cup di sabato tra Chelsea e Manchester United.