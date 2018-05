Tourè, Wilshere, Fellaini: una Premier a costo zero

1 di 3 Successiva

TORINO - La lista degli svincolati dalla Premier è particolarmente interessante quest'estate. Non c'è, naturalmente, solo Emre Can, già promessosi alla Juventus, dopo la finale di Champions League di Kiev l'annuncio. Chi ha agito più velocemente di tutti è stato il Rangers Glasgow di Steven Gerrard che ha subito messo sotto contratto Scott Arfield, 29enne mediano del Burnley annunciato ufficialmente ieri. Chiudono invece la loro carriera Per Mertesacker, già reimpiegato nel settore giovanile dell'Arsenal e Michael Carrick, l'ultimo rimasto al Manchester United della squadra campione d'Europa nel 2008. Enormi punti di domanda invece su Santi Cazorla (Arsenal) e Robert Huth (Leicester): vengono da lunghi infortuni e anche se non hanno ancora ufficializzato potrebbero gettare la spugna.