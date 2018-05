Juventus, Lichtsteiner fa dietrofront: «Non vado al Borussia Dortmund»

TORINO - Cambio di programma per Stephan Lichtsteiner, 34enne terzino destro destinato a lasciare la Juventus dopo sette stagioni in cui ha vinto altrettanti scudetti consecutivi. Uno degli “invincibili” dunque lo svizzero, che il 30 giugno sarà libero e sembrava ormai a un passo dal Borussia Dortmund. «Non vado al Borussia. Non ci siamo trovati e non c'è altro da dire al riguardo» ha tagliato corso lo svizzero interpellato dai compatrioti di ‘Blick’ secondo cui il problema sarebbe l’arrivo in panchina del tecnico francese Lucien Favre, ex Nizza che dopo essere riuscito a gestire Mario Balotelli non vorrebbe avere invece a che fare con il terzino juventino. Al momento la prossima maglia che è certo di vestire è quella della Svizzera con cui parteciperà ai Mondiali in Russia, mentre ancora incerto è il nome del club con cui giocaherà nelal prossima stagione.

NIENTE CINA - Un club che non sarà comunque cinese: «Non andrò sicuramente in Cina - ha già spiegato di recente l’elvetico -. Io non corro dietro ai soldi e ho bisogno anche di un posto vicino alla qualità della vita. Mia moglie e i miei figli hanno bisogno di sentirsi bene, non sarebbe il caso in Cina. E non ho bisogno di più soldi». Difficile però che si riapra un discorso con la Juventus, che si ritrova comunque “costretta” a bloccare l’uscita del terzino sinistro Alex Sandro dopo l’operazione al ginocchio di Leonardo Spinazzola, ora atalantino ma destinato a rientrare alla base dove però dovrà attendere sei mesi prima di tornare a disposizione. Un infortunio che ha portato qualche tifoso sui social a giudicare troppo affrettata la decisione di lasciare libero Lichsteiner o lo stesso Asamoah, che ha però già trovato un accordo con l’Inter.

I GOL DI LICHTSTEINER IN MAGLIA JUVENTUS (VIDEO):