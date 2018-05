Torino, se parte Niang assalto a Zaza e Cutrone

TORINO - Mazzarri è stato chiaro anche con i dirigenti: «Mi bastano quattro attaccanti». Che, almeno per ora, ci sono: Belotti per primo. Poi Iago Falque, Ljajic e Niang. E proprio su quest’ultimo ci sono grandi e grossi punti interrogativi. Il franco-senegalese è un patrimonio della società che nell’ultima stagione si è svalutato molto. Il Toro puntava su di lui e l’ha pagato una fortuna: 14 milioni tra prestito e riscatto (più uno di eventuali bonus). Pensava che facesse fare alla squadra il salto di qualità che non è arrivato. Sino ad oggi in campionato ha collezionato 26 presenze e realizzato 4 gol. In mezzo, prestazioni deludenti. Una più dell’altra. In casa granata, però, c’è la volontà di recuperarlo. Mazzarri lo conosce bene e, molto probabilmente, domani a Marassi lo farà scendere in campo. La situazione è, comunque, complessa. Il Toro spera che Niang riesca a mettersi in evidenza con il suo Senegal ai prossimi campionati mondiali. Se diventerà uno dei grandi protagonisti di Russia 2018 ci saranno più possibilità di venderlo bene e in questo caso si aprirebbero nuovi scenari. Nel senso che Gianluca Petrachi si metterà alla ricerca di una punta di ruolo e, ovviamente, di un certo prestigio. Non più un Sadiq qualsiasi ma un bomber vero, per rendere l’idea. Calano le quotazioni di Gabbiadini, trequartista o punta leggera, mentre salgono vertiginosamente quelle di Simone Zaza. L’ex azzurro, attualmente al Valencia dove ha fatto benino, tornerebbe volentieri in Italia perché, inutile nasconderlo, sarebbe sotto gli occhi di Mancini e avrebbe più possibilità di riprendersi la Nazionale in vista delle qualificazioni europee. E in questo senso c’è un accordo tra Zaza e il Valencia: se arriverà dall’Italia una proposta interessante, il club spagnolo si metterà a trattare. E il Toro sarebbe ben lieto di dargli questa possibilità.

