Juventus, Marotta: «Morata? Possibilità ridottissime. Psg su Buffon»

TORINO - «Questa è una giornata di festa: ci lascia, dal punto di vista professionale, un campione. Campione perché ha lasciato al calcio un patrimonio di valori, espressi non solo in campo, ma soprattutto fuori dal campo. Buffon-Psg? Dovrà decidere tra alcune posizioni dietro la scrivania oppure di continuare a giocare, se dovesse optare per questa seconda scelta quella squadra francese è in corsa». Beppe Marotta conferma l’interesse dei francesi per il capitano della Juventus. Il dirigente ha parlato delle strategie bianconere poco prima della sfida contro il Verona: «Con Allegri ci incontreremo in settimana e i presupposti sono diretti a un prolungamento del rapporto: ascolteremo i suoi desideri, ma secondo me continueremo tranquillamente – ha dichiarato a Mediaset Premium -. Morata ha voglia di tornare a Torino? Ha sempre espresso un sincero apprezzamento nei confronti della Juventus e di Torino, ma le possibilità sono ridottissime». Il primo colpo invece dovrebbe essere Emre Can: «Sono molto ottimista».