TORINO – Il futuro è qui, Marotta è già al lavoro. Emre Can sarà ufficiale dopo la finale di Kiev mentre Perin è in pole come vice Szczesny. E gli altri? In difesa si stringe per Darmian e a centrocampo il sogno è Milinkovic-Savic. Andiamo a scoprire tutti gli obiettivi della dirigenza…

PORTIERE

Serve un dodicesimo: Marotta ha chiarito che cerca un profilo medio alto

PERIN 90%

MIRANTE 40%

CONSIGLI 15%

MARCHETTI 10%