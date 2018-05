Benfica, il futuro di Talisca potrebbe essere in Premier League

LISBONA (PORTOGALLO) - La Roma rischia di dover fare i conti con la concorrenza della Premier League per Anderson Talisca, 24enne attaccante brasiliano di proprietà del Benfica ma in prestito al Besiktas. Il club turco non lo riscatterà e il tecnico Senol Gunes ha lasciato intendere che il calciatore potrebbe finire in Inghilterra. "Non posso entrare nei dettagli, dico solo che potrebbe ritrovarsi come avversario Tosun", il riferimento all'attaccante turco che il Besiktas ha ceduto a gennaio all'Everton. Per Talisca si è parlato del Wolverhampton ma Gunes ha aggiunto: "Credo che finirà in una big". Che per il quotidiano turco "Fanatik" potrebbe essere il Manchester United. Il Benfica si priverà del brasiliano solo per offerte dai 30 milioni di euro a salire. (In collaborazione con Italpress)