Psg, Al-Khelaifi: «Qual è la squadra che non vorrebbe Buffon?»

TORINO – Dice e non dice. «Il nostro numero uno è Areola e lo sarà anche il prossimo anno». A parlare è il patron del Psg, Nasser Al-Khelaifi, ai microfoni de L’Equipe. E su Buffon spende parole al miele: «È sicuramente un portiere fantastico, sia in campo che fuori. Un signore. Sono certo che tutte le squadre vorrebbero prendere uno come lui durante l’estate. Mi conoscete bene. Non parlo in pubblico dei nostri obiettivi o delle nostre strategie». Nella giornata di ieri, invece, Beppe Marotta aveva confermato l’interesse del club parigino: «Gigi dovrà decidere tra alcune posizioni dietro la scrivania oppure di continuare a giocare, se dovesse optare per questa seconda scelta la squadra francese è in corsa». La chiusura di Al-Khelaifi è dedicata alla possibile multa che il Psg potrebbe ricevere dalla UEFA: «Sarebbe sorprendente essere sanzionati. Abbiamo rispettato tutte le regole del Fair Play Finanziario. Neymar? Nessun giocatore sarà mai importante quanto la società. Il Psg è superiore a tutto».