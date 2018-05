Juventus, Perin vicino: oggi incontro con il Genoa

TORINO - L’assemblea di Lega in programma oggi a Milano può diventare occasione propizia, in ottica Juventus, per chiudere l’operazione Perin. L’amministratore delegato Beppe Marotta avrà modo di incrociare i dirigenti rossoblù e definire i termini del trasferimento. ragionare sulle contropartite tecniche, in primis: il portere Emil Audero (ora al Venezia), l’attaccante Moise Kean o Stefano Sturaro, ex genoano ancora legatissimo all’ambiente e alla piazza. Da parte sua, Perin, sembra aver già deciso: «Andrò in un club dove c’è un grande portiere con cui duellare».

