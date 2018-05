Juventus, prima Darmian poi assalto a un centrale

TORINO - Allegri, nel corso della lunga chiacchierata con i vertici juventini, ha chiesto anche un terzino e un centrale difensivo. Nel primo caso resta in pole Darmian (nella foto) che attende solo una chiamata, ma un tentativo è stato fatto anche per Cancelo: il portoghese, di rientro al Valencia dal prestito all'Inter, è però vicino al Manchester United. Marotta non molla la presa sul colombiano Arias del Psv Eindhoven e soprattutto sul romanista Florenzi. Quanto al centrale, con Benatia tutt'altro che sicuro di rimanere, resistono le opzioni Godin e Alderweireld, meno giovani e più a buon mercato di Gimenez.