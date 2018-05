Torino, Sarr lo manda N'Koulou: l'Olympique Marsiglia chiede 10 milioni

TORINO - Stiamo entrando nella fase più importante della trattativa. Il Toro insiste per Bouna Sarr , 26 anni, centrocampista-esterno del Marsiglia, grande protagonista nella corsa europea della squadra francese che si è fermata solo in finale contro l’ Atletico Madrid . Sabato sera, nonostante la vittoria con l’Amiens, la squadra del franco-guineano ha perso l’altra possibilità di entrare in Champions avendo chiuso la Ligue 1 al quarto posto. Per lui, sta insistendo anche Nicolas N’Koulou , leader incontrastato della difesa di Mazzarri. I due sono grandi amici e hanno giocato assieme per una stagione nell’OM (2015-16). Il centrale del Toro ne conosce il valore e lo ha consigliato a Petrachi. E’ da circa tre mesi che gli uomini del ds stanno monitorando la situazione.

Prima in maniera soft, ora in modo più deciso e convinto. E si sa quanto sia intrigante e pure prolifico il mercato francese per il diesse granata. Il problema è che alcuni mesi fa il giocatore, che sa ricoprire più ruoli e che quindi piace tantissimo a Mazzarri, costava quasi un tozzo di pane considerando i prezzi del mercato internazionale. Poi, partita dopo partita, è crescuto portando il Marsiglia avanti in Europa con prestazioni convincenti. E’ stato, tra l’altro, il migliore dei suoi nella sfida sfortunata contro l’Atletico di Simeone a Lione. Per questo motivo all’inizio di maggio (il 2 per l’esattezza) la società gli ha prolungato il contratto sino al 2022. Questo non significa che non sia in vendita ma con il rinnovo il Marsiglia ha più forza in fase di trattativa: il costo del suo cartellino - ci dicono i bene informati - è passato da 4 a 10 milioni. Probabilmente a 8-9 si può chiudere. Petrachi nei prossimi giorni farà la prima offerta per cominciare una trattativa vera e propria. A carte scoperte.

Leggi l'articolo completo su Tuttosport in edicola