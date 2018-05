Alex Sandro, Mourinho prepara l'offerta: 50 milioni per averlo a Manchester

TORINO - Alex Sandro spinge per volare in Premier League, alla corte di Mourinho. Secondo il Daily Mail, l'esterno della Juventus è agli sgoccioli della sua avventura italiana. Mourinho vuole uno specialista il prossimo anno. «E' soddisfatto di Ashley Young ma è pronto a fare un'offerta di 50 milioni alla Juventus per il brasiliano». Oltre ad Alex Sandro, lo Special One avrebbe chiesto informazioni su Toby Alderweireld, centrale del Tottenham.

Alex Sandro, che lo scorso anno è stato molto vicino al Chelsea, ha impressionato il tecnico del Manchester United. A questi rumors, il Daily Mail ricorda anche il tentativo fatto dalla Juventus con Danny Rose del Tottenham, per chiudere un cerchio di trattative lungo l'asse Italia-Regno Unito.