Dall'Inghilterra: «Il Manchester City insiste per Jorginho, il Napoli chiede 60 milioni»

LONDRA (INGHILTERRA) - E' probabile che ieri, nei discorsi tra Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti, ci sia stato spazio anche per parlare del futuro di Jorginho. Del resto il corteggiamento del Manchester City nei confronti del centrocampista italo-brasiliano è pressante e va avanti da mesi, ma il giocatore è sotto contratto con il Napoli e, dunque, tutto dipende dal club azzurro. Secondo il "The Sun" Jorginho è l'obiettivo numero 1 di Pep Guardiola per il suo centrocampo e la società partenopea sarebbe anche disposta a cederlo, tanto da aver fissato il prezzo del cartellino del giocatore sui 52 milioni di sterline (poco meno di 60 milioni di euro). (In collaborazione con Italpress)