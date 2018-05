Ansia Sirigu-Napoli, il Toro deve blindarlo: idea Viviano

TORINO – Si parla tanto di Areola, per il Napoli: perché, effettivamente, il portiere del Psg è uno dei primi obiettivi del club campano, dopo l’addio di Reina. Ma nella lista di Ancelotti c’è anche Sirigu, e sarebbe strano il contrario: perché Carletto allenò per un anno e mezzo il portiere sardo, a Parigi (dal gennaio 2012 al maggio 2013). Sirigu era titolare e visse con il tecnico italiano il suo miglior periodo in Francia. Il portiere ha un contratto con il Toro fino al 2019. Cairo ha già espresso l’intenzione di prolungare il legame, ma deve ancora muovere i passi decisivi. Se il Napoli vedesse sfumare gli obiettivi prioritari, De Laurentiis avrebbe molte carte in mano per vincere la sfida di mercato su Sirigu, tra offerte plurimilionarie e la Champions. Non a caso ieri, nel mondo del mercato, rimbalzava il nome di Viviano della Samp quale possibile obiettivo del Toro, in futuro.