Preziosi: «Perin-Juventus? Non ho fissato un prezzo»

TORINO - Anche Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha commentato la trattativa con la Juve per Mattia Perin a margine dell'assemblea di Lega: «Non ho fissato un prezzo. Si discute, ci si rivede. Avremo poi un incontro conclusivo dove si scriverà quello che sarà l'accordo, sempre che ci sarà. Se non ci sarà, Perin ce lo teniamo senza nessun problema - ha sottolineato - Oggi abbiamo avuto una giornata pesante, ci siamo solamente detti che ci troveremo tra due o tre giorni. Mandragora? La Juve ha effettuato un investimento importante, se magari decidessero di darlo ancora in prestito un anno potremmo parlarne».