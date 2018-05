Calciomercato, Napoli-Fabian Ruiz: si fa. Al Betis vanno 32 milioni

NAPOLI - Napoli-Fabian Ruiz, siamo alla stretta finale. L’inseguimento in cui si è lanciato Giuntoli fin dallo scorso mese di gennaio sta per concludersi in maniera positiva: martedì sera a Roma c’è stato l’incontro decisivo tra il ds del Napoli e l’entourage del centrocampista andaluso. Il gruppo di agenti guidato da Alvaro Torres ha definito ogni dettaglio con Giuntoli, che li ha raggiunti in un hotel al centro di Roma. L’aitante 22enne (è alto 1,89) firmerà un accordo quinquennale, nel momento in cui il club azzurro pagherà al Betis la clausola da 32 milioni che insiste sul contratto di Ruiz. Soldi che il Napoli girerà alla società andalusa, appena il Manchester City verserà i 55 milioni che il Napoli ha chiesto per il cartellino di Jorginho. L’acquisto ormai prossimo di Fabian Ruiz rappresenta un’altra clamorosa operazione, conclusa in barba all’Atletico Madrid che aveva da tempo messo gli occhi su un centrocampista poliedrico e desideroso di esprimersi in un club che giochi anche la Champions.

