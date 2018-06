Il Toro su Juan Jesus. Per Baselli è Roma-Lazio

TORINO - Juan Jesus. La notizia scorre nei corridoi del mercato e sotto molti punti di vista spacca il mercato del Toro: nel senso che è figlia di un intrigo di mercato di cui si erano già colti diversi segnali nei giorni scorsi, quando si scriveva del destino di Baselli: e da tempo, si sa, il centrocampista ha addosso gli occhi della Roma, della Lazio, dell’Inter e pure del Milan, anche se ovviamente il contenzioso in corso tra l’Uefa e il Diavolo ha congelato il mercato rossonero, in primo luogo se si tratta di potenziali acquisti molto onerosi. E l’interno granata appartiene a questa specie: basti ricordare cosa successe a gennaio, quando la Roma tentò di strapparlo al Torino, ma Cairo si oppose fermamente. Senza dimenticare nemmeno quanto il patron granata diceva durante lo scorso mercato estivo. E poi subito dopo, prim’ancora che arrivasse l’autunno: allorché ribadiva l’intenzione di edificare un bel pezzo di Toro attorno a Baselli e ai confidenti parlava di un giocatore che non poteva valere meno di 20, 25 milioni. Ma adesso i candidati acquirenti sono tornati a bussare alla porta granata, tra sondaggi volti tutti ad aprire una trattativa più che mai concreta. E soprattutto dalla Capitale stanno arrivando segnali in sequenza: dalla Lazio, conMilinkovic-Savic in partenza verso il miglior offerente (e i vertici biancocelesti hanno già pianificato di portare a casa almeno un paio di centrocampisti di diversa qualità e valore, per sostituire il serbo); ma segnali arrivano anche dalla Roma che, in particolare, ha ora Pellegrini in bilico sul mercato, con la sua clausola rescissoria più che abbordabile per la Juventus, prima candidata tra i tanti (clausola salita fin verso quota 30 milioni, in virtù degli adeguamenti maturati). Però pure sul fronte interista si guarda a Baselli con interesse. Insomma, nella pentola l’acqua bolle, anche se è ancora da vedersi come finirà. E adesso veniamo a Juan Jesus.

QUASI IMPOSSIBILE, MA... - Se la Roma, tra le altre, ha di nuovo messo nel mirino Baselli e con propositi ben più incisivi rispetto allo scorso gennaio, va detto che il Torino sta cercando, nel contempo , di piazzare un colpaccio, dalle parti di Monchi. Un affare di grandissima difficoltà. Una mission not impossible, ma poco ci manca. Però non perché può costare intorno ai 15 milioni. L’ostacolo più improbo, infatti, è convincere il difensore centrale brasiliano, prossimo a compiere 27 anni, dunque nel pieno della maturità, a lasciare la terza forza del campionato e la Champions per approdare a Torino. Juan Jesus a Roma sta bene e la Roma nutre grande stima per lui. Ma resta il senso della notizia, in attesa di capire come potrà svilupparsi, nel caso, codesto discorso di mercato. E la prima riflessione da fare è che Cairo e Petrachi stanno effettivamente cercando 2 difensori di prima e di media fascia da aggiungere a N’Koulou, unico titolare sicuro nella difesa a 3 (Lyanco, Bonifazi e Moretti, per il quale si attende la notizia ufficiale del rinnovo, sono le riserve, sulla carta).

