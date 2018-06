TORINO - "Perche' sono piu' richiesto all'estero? Secondo me e' perche' Mino (Raiola, ndr) chiede tanti soldi". Cosi' Mario Balotelli, nella conferenza stampa alla vigilia di Italia-Olanda, sul suo futuro. A chi gli chiede se sia pronto a una grande squadra, risponde: "Non c'e' squadra piu' grande della Nazionale. Quindi sono pronto per tuttoN".