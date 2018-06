Calciomercato Napoli, dopo Verdi assalto a Politano

NAPOLI - Aurelio De Laurentiis freme nell’attesa di consegnare a Carlo Ancelotti il primo rinforzo. Il nome è quello di Simone Verdi, il 25enne pavese che il Napoli ha acquistato dal Bologna per 20 milioni +3+2 di bonus ed ora attende quel “sì” che a gennaio fu prima promesso e poi ritirato. Lo attende a partire da questa sera, dopo il suo rientro a Roma, direttamente da Milano, dove stamattina è prevista una riunione in Lega. La firma sul contratto quinquennale che il Napoli gli ha proposto dovrà essere apposta prima dell’inizio delle vacanze che per il calciatore del Bologna sono cominciate ieri sera, al termine di Italia-Olanda. Il Napoli lo aspetta fiducioso e continua a trattare altri calciatori, come Politano, il grande preferito di Giuntoli, che nella sessione di mercato invernale era arrivato ad offrire al Sassuolo fino 28 milioni di euro, per poi incassare il “no” della dirigenza emiliana. Quello dell’esterno d’attacco rappresenta uno dei profili-chiave del mercato Napoli, da tempo alla ricerca di un rinforzo che possa essere alternativo a Callejon. Se poi dovesse esserci un club che pagherà la clausola rescissoria da 28 milioni di Mertens, allora il Napoli andrà sul Papu Gomez.

