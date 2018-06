Calciomercato Juventus, Perin ed Emre Can attesi al J Medical

TORINO - Si attendono le visite mediche per avere l'ufficialità del trasferimento di Mattia Perin alla Juventus. La trattativa è ormai conclusa tra la società bianconera e il Genoa, proprietaria del cartellino del portiere: nelle prossime ore dovrebbe sbloccarsi lo stallo e Perin potrebbe sostenere le visite mediche già domani, firmando poi il contratto che lo legherà ai bianconeri per quattro anni. Il portiere non è l'unico in procinto di sostenere le visite mediche: anche il tedesco Emre Can, andato in scadenza dal contratto con il Liverpool, ha accettato l'offerta della Juventus e nei prossimi giorni sosterrà le visite mediche al J Medical.