Calciomercato Lazio, Laxalt è a un passo

GENOVA - Salutato l'arrivo di Criscito, i tifosi rossoblù rischiano però di perdere un giocatore molto amato come Diego Laxalt. L'esterno uruguaiano infatti è ad un passo dalla Lazio che lo vorrebbe a titolo definitivo. Con il giocatore, impegnato nei Mondiali in Russia, la società biancoceleste avrebbe già trovato un accordo e ora partirebbe la trattativa con il Genoa che valuta Laxalt 15 milioni di euro. Visti i buoni rapporti tra le due società non dovrebbero esserci problemi per un accordo ma in ballo potrebbe rientrare anche Armando Izzo, per il quale la società di Lotito ha espresso interesse e che il Genoa è pronto a cedere a fronte di un'offerta interessante. Intanto però il Grifone si muove anche in entrata ed ha segnato un colpo importante per l'attacco assicurandosi l' attaccante polacco Krysztof Piatek in arrivo dal Cracovia. Piatek sta sostenendo le visite mediche presso il centro medico "il Baluardo" e nel pomeriggio firmerà un contratto pluriennale che lo legherà alla società di Enrico Preziosi. Il 22enne attaccante nativo di Dzier?oniów, che gioca abitualmente come punta centrale, nell'ultimo campionato della serie A polacca ha segnato 21 gol giocando 36 partite. Il Genoa verserà nelle casse del club polacco circa 4 milioni di euro.