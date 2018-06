TORINO - E' solo un passaggio formale, ma è un altro passo che avvicina la Juventus a uno dei colpi più attesi. Con un comunicato ufficiale il Liverpool ha annunciato l'addio di Emre Can che è rimasto 4 stagioni in Premier League. La società bianconera fisserà nelle prossime ore la data delle visite mediche che dovranno dare il via libera alla firma di un contratto quadriennale con un ingaggio che dovrebbe essere da 6 milioni di euro a stagione.