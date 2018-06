Calciomercato, Cancelo vuole la Juventus: Pjaca come contropartita

TORINO - L’affare è molto caldo, tanto più che il ragazzo guarderà il Mondiale in tv e spinge per capire quanto prima dove potrà vivere la prossima stagione da protagonista. Joao Cancelo morde il freno, non vuole perdere tempo e dopo aver metabolizzato il mancato riscatto del suo cartellino dalla sponda interista (38 milioni sono troppi per chi deve cedere al fine di rientrare nei parametri del Financial Fair Play) aspetta che passi il prossimo treno, sperando magari che conduca a una destinazione definitiva. Girovagare in prestito non è una prospettiva che gli va particolarmente a genio. La Juventus è seriamente intenzionata a far di tutto per convincere il Valencia a mollare uno dei terzini più forti in Europa: 24 anni e un desiderio matto di trovare il proprio luogo d’elezione, prima o poi. E il portoghese, piuttosto che firmare per il Wolverhampton appena tornato in Premier League, scalpita per giocare la Champions e sa che i bianconeri possono garantirgli una delle vetrine più radiose in circolazione.

(…)

Gli spagnoli, in sostanza, potrebbero incassare anche meno dei 40 milioni previsti, ma con un giocatore in più nella rosa del tecnico Marcelino e un “tot” in milioni da rendicontare entro il 30 giugno. Due gli indiziati, nel caso decollasse una simile strategia: Stefano Sturaro, ma soprattutto Marko Pjaca.

Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna di Tuttosport