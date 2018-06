Juventus, irrompe Wanda: si riparte da Icardi-Higuain

TORINO - Irrompe Wanda Nara . Il rientro dalle vacanze della moglie-manager di Mauro Icardi riaccende i riflettori su quello che potrebbe diventare lo scambio del secolo. Tra fasi di stallo, ragionamenti, passi in avanti e indietro, da settimane avanza sottotraccia la clamorosa idea: Icardi alla Juventus e Gonzalo Higuain all’ Inter con conguaglio tra i 40 e i 50 milioni a favore del club di Suning. Gli indizi sono tanti, a partire dall’ok di massima dato dai due allenatori, ma non mancano le difficoltà ambientali conseguenza di un baratto che, nel caso, vedrebbe protagonisti i bomber principi di due tifoserie molto più che rivali. Il fatto che i diretti interessati continuino a considerarla un’ipotesi difficile - ma non impossibile - è la conferma che qualcosa c’è e che da un momento all’altro potrebbe naufragare oppure decollare.

CONTATTI - Wanda Nara avrà un ruolo chiave. Dopo aver postato via social la foto di una zebra e essersi immortalata con una maglietta a strisce bianconere, la moglie-manager del capitano nerazzurro è pronta a entrare in scena in maniera diretta e non più soltanto virtuale. Secondo i ben informati la signora Icardi in questi giorni non è detto che incontri l’Inter, che vorrebbe trattare il rinnovo soltanto dopo la scadenza del - la clausola per l’estero da 110 milioni (15 luglio), ma al contrario potrebbe sondare in maniera più approfondita le intenzioni dei grandi club interessati a Maurito. Tra questi c’è anche la Juventus. Negli ambienti del mercato si è sparsa la voce di un incontro imminente seppur in casa Juve, almeno ufficialmente e forse strategicamente, sembrano avere meno fretta.

