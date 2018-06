Juventus, gli obiettivi di mercato protagonisti al Mondiale

TORINO - L'Italia non ci sarà ma la Juventus sarà comunque protagonista al Mondiale di Russia che prenderà giovedì 14 giugno con la sfida inaugurale tra i padroni di casa e l'Arabia Saudita. Non solo perché 11 calciatori della squadra di Massimiliano Allegri andranno a caccia di un sogno con le rispettive Nazionali (gli argentini Dybala e Higuain inseparabili anche in ritiro dove dividono la stanza, il brasiliano Douglas Costa, il colombiano Cuadrado, i croati Mandzukic e Pjaca, il francese Matuidi, il tedesco Khedirta, il marocchino Benatia, il polacco Szczesny e l'uruguagio Bentancur), ma anche perché in campo scenderanno diversi obiettivi di mercato dei bianconeri. Andiamo a scoprire quali